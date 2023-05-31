Події

21:03 31.05.2023

Міноборони України замовило у компанії Quantum Systems 300 безпілотників Vector

2 хв читати
Міноборони України замовило у компанії Quantum Systems 300 безпілотників Vector

Міністерство оборони України замовило 300 додаткових розвідувальних безпілотників середнього радіусу дії типу Vector у німецької компанії Quantum-Systems GmbH, повідомляє пресслужба компанії.

"Компанія Quantum-Systems GmbH, що займається повітряною розвідкою подвійного призначення і постачає безпілотники з декількома датчиками для збору даних державним установам і комерційним клієнтам, сьогодні оголосила про замовлення 300 додаткових розвідувальних безпілотників середнього радіусу дії типу Vector™ у рамках військової підтримки Збройних сил України, що фінансується урядом Німеччини", - повідомляється на сайті компанії в середу.

Зазначається, що міністерство оборони України розмістило третє замовлення на 300 БПЛА Vector, після двох попередніх замовлень на 105 БПЛА Vector у січні 2023 року і 33 БПЛА Vector у серпні 2022 року.

"Vector широко та інтенсивно випробовувався на полі бою в Україні, де він довів свою ефективність в операціях військової розвідки, спостереження та рекогносцировки. (...) Готовий до використання протягом двох хвилин, він забезпечує безперервне виявлення ворожих цілей незалежно від погодних умов, розвиває швидкість до 72 км/год і витримує тривалий час польоту. Використовуючи передові можливості штучного інтелекту, Vector дає змогу українським військам швидко збирати важливі розвідувальні дані та здобувати стратегічну перевагу", - сказано в повідомленні.

Компанія Quantum Systems підтверджує "своє тісне партнерство і незмінну підтримку України постачанням новітніх безпілотників Vector відповідно до контракту Міністерства оборони України".

Даний тип БПЛА надає дані повітряної розвідки в реальному часі в ефективній і зручній для користувача формі завдяки вбудованому штучному інтелекту, також система звільняє оператора від постійного відеоконтролю. Вбудовані алгоритми дають змогу автоматично ідентифікувати об'єкти та негайно передавати ключову розвідувальну інформацію на землю.

Для подальшої підтримки українських військ у обороні проти російського агресора, компанія Quantum Systems нещодавно відкрила в Україні центр сервісного навчання, підтримки та логістики. Центр проводить навчання операторів з використання та обслуговування системи Vector і є місцевим центром із закупівлі запасних частин і ремонтних послуг.

 

 

 

Теги: #міноборони #замовлення #безпілотники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:01 31.05.2023
Росіяни намагаються залучити до регулярних військ ув'язнених, але зробити з них те, що у ПВК "Вагнер", не вдається - Маляр

Росіяни намагаються залучити до регулярних військ ув'язнених, але зробити з них те, що у ПВК "Вагнер", не вдається - Маляр

18:55 31.05.2023
Маляр про ситуацію на бахмутському напрямку: Обидві сторони посилюються і готуються до продовження боротьби

Маляр про ситуацію на бахмутському напрямку: Обидві сторони посилюються і готуються до продовження боротьби

15:36 30.05.2023
Українські війська продовжують контролювати південно-західні околиці Бахмута - Маляр

Українські війська продовжують контролювати південно-західні околиці Бахмута - Маляр

16:50 29.05.2023
Маляр: РФ у психологічних цілях використовує запуск ракет по цивільних об'єктах у центрі Києва

Маляр: РФ у психологічних цілях використовує запуск ракет по цивільних об'єктах у центрі Києва

22:03 26.05.2023
Німеччина замовила 18 танків Leopard замість відправлених в Україну

Німеччина замовила 18 танків Leopard замість відправлених в Україну

13:44 26.05.2023
Резніков випробував український всюдихід "Богун"

Резніков випробував український всюдихід "Богун"

06:55 26.05.2023
У Міноборони підтвердили "зустріч" російського судна з українським БПЛА

У Міноборони підтвердили "зустріч" російського судна з українським БПЛА

19:04 25.05.2023
Міністр оборони Швеції провів у Києві зустріч із Резніковим, обговорили подальшу підтримку України

Міністр оборони Швеції провів у Києві зустріч із Резніковим, обговорили подальшу підтримку України

18:33 24.05.2023
Спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута, українські воїни поступово просуваються - Маляр

Спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута, українські воїни поступово просуваються - Маляр

19:14 23.05.2023
Озброєння і техніку для ЗСУ закуповуватиме Агенція оборонних закупівель

Озброєння і техніку для ЗСУ закуповуватиме Агенція оборонних закупівель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США оголосили про новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси для Patriot, системи Stinger, ЗРК Avenger

Зеленський провів в Одесі виїзне засідання Ставки

Існує потреба в 30 тис. учителів для роботи на майбутніх деокупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей - Лісовий

У Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям - Верещук

Зеленський призначив голову Одеської ОВА

ОСТАННЄ

ГК "Прометей" у рамках лізингової програми ОТП банку придбала службові машини

США оголосили про новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси для Patriot, системи Stinger, ЗРК Avenger

Апеляційна палата ВАКС залишила чинним арешт Князєва, але знизила розмір застави

Розмова Залужного і Міллі: Серед пріоритетних потреб України - далекобійні снаряди

Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям і медикам у госпіталі в Одеській області

"Метінвест" від початку війни передав захисникам 450 систем резервного живлення, акумуляторів, портативних зарядних пристроїв

За добу на бахмутському напрямку було два бойові зіткнення

Російські окупанти обстріляли з важкої артилерії громаду в Дніпропетровській області

Російські війська обстріляли селище в Білозерському районі Херсонської області, загинула людина

У "Дії" впроваджено можливість вносити зміни в повідомлення на основі будпаспорта

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА