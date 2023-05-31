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20:33 31.05.2023

"Метінвест" від початку війни передав захисникам 450 систем резервного живлення, акумуляторів, портативних зарядних пристроїв

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"Метінвест" від початку війни передав захисникам 450 систем резервного живлення, акумуляторів, портативних зарядних пристроїв

З початку повномасштабної війни гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала захисникам України і на соціальні об'єкти в містах присутності майже 450 систем резервного живлення, акумуляторів і портативних зарядних пристроїв.

Згідно з пресрелізом компанії, найбільшу партію генераторів отримали воїни Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби України.

Крім того, 100 зарядних станцій EcoFlow різної потужності доставили захисникам 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ - вони заряджатимуть радіостанції, роутери та ретранслятори, які всередині цієї ж поставки передала компанія.

Загалом для забезпечення надійного електроживлення військових об'єктів та обладнання передано 273 генератори та зарядні станції, а також сонячні панелі та понад 160 портативних зарядних пристроїв і акумуляторів.

У містах присутності системи резервного живлення від "Метінвесту" встановлюються переважно на об'єктах критичної інфраструктури, зокрема в котельнях Покровська. На початку 2023 року компанія в оперативному порядку придбала у закордонних постачальників п'ять сучасних дизельних генераторів на суму 5 млн грн.

Раніше "Метінвест" також допоміг придбати та встановити потужні генератори в лікарнях Мирнограда, Кривого Рогу та Запоріжжя. У Кам'янському компанія придбала генератор, щоб облаштувати "Пункт незламності" на базі 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Загалом "Метінвест" передав на соціальні об'єкти в містах присутності 11 генераторів. Також компанія допомагає з організацією доставки систем резервного живлення, які передають до України партнери. Зокрема, навесні австрійська будівельна компанія Strabag надала партію потужних генераторів до Запоріжжя, Кам'янського, Покровська, Херсона та Миколаєва. Усі питання логістики взяли на себе дипломати та гуманітарний проєкт "Рятуємо життя", створений "Метінвестом" у координації з Фондом Ріната Ахметова.

У Запоріжжі три генератори отримав концерн "Міські теплові мережі".

Крім того, "Метінвест" працює на забезпечення системами резервного живлення захисних споруд і промислових майданчиків своїх підприємств.

Сумарно з 24 лютого 2022 року "Метінвест" спрямував на допомогу країні понад 3,4 млрд грн, з яких понад 1,8 млрд грн - на мілітарні проєкти "Сталевого Фронту".

 

 

Теги: #війна #допомога #метінвест

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