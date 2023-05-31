Події

18:50 31.05.2023

Зеленський в Одесі представив нового голову обладміністрації

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Президент України Володимир Зеленський в Одесі представив нового голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.

"Провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації на Одещині. Представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера", - написав він у середу в телеграм-каналі.

Зеленський назвав область "пріоритетним регіоном нашої незалежної держави".

"Під час наради обговорили важливі актуальні питання: відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування, перезапуск ключових підприємств в умовах воєнного стану, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, реабілітацію військових", - написав він.

Зеленський також "відзначив роботу обласного управління Служби безпеки України з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога".

Теги: #одеська_ода #зеленський

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