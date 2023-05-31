Глава Єврокомісії закликала надати Україні далекобійну зброю

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "ті, хто може", мають надати Україні артилерійські установки і зброю великої дальності.

"Нагальна потреба - це військова допомога для підтримки зусиль українських Збройних сил. Ось чому ми запропонували закон про виробництво боєприпасів - ми називаємо його ASAP. Ми хочемо підштовхнути нашу оборонну промисловість до збільшення виробництва так необхідних 155-міліметрових і 152-міліметрових артилерійських снарядів. А ті, хто може, мають надати артилерійські установки та системи озброєння великої дальності, які можуть допомогти Україні вирівняти на полі бою розрив у дальності до сил вторгнення", - сказала фон дер Ляєн під час виступу на форумі Globsec у Братиславі в середу.

Вона також наголосила, що підтримка необхідна і для бойової підготовки українських сил.

"Держави-члени багато роблять, і ми, на європейському рівні, теж робимо свою частину. До кінця року ми підготуємо 30 тисяч військовослужбовців і жінок-військовослужбовиць", - додала глава Єврокомісії.