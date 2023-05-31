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10:22 31.05.2023

СБУ затримала ворожу агентку у Кривому Розі

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СБУ затримала ворожу агентку у Кривому Розі

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала інформаторку ФСБ РФ у Дніпропетровській області.

"Затримано жінку, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони у Кривому Розі. Також вона фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту", - йдеться в повідомленні української спецслужби в середу.

Як зазначають у СБУ, одержану інформацію зловмисниця передавала ворогу через телеграм, загарбники використовували дані для коригування повторних і підготовки нових повітряних атак на Кривий Ріг.

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала агресора і неодноразово висловлювалася про це серед оточуючих.

"Таким чином вона потрапила у поле зору ФСБ, яка згодом дистанційно залучила її до негласної співпраці проти України", - уточнюється в повідомленні.

Для виконання ворожих завдань фігурантка самостійно об'їжджала вулиці міста та здійснювала приховану фото- та відеофіксацію українських об'єктів.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Наразі зловмисниця перебуває під вартою.

Теги: #сбу #кривий_ріг #агент_рф

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