Події

08:22 31.05.2023

У Києві тимчасово змінено маршрут автобусів №114

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У Києві тимчасово змінено маршрут автобусів №114

У столиці тимчасово змінено маршрут автобусів №114, у зв'язку з перекриттям ділянки дороги поліцією, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Автобус №114 тимчасово курсує за маршрутом: просп. Степана Бандери - вул. Новокостянтинівська - вул. Набережно-Лугова - вул. Набережно-Хрещатицька, а далі за власною схемою", - ідеться в повідомленні в середу вранці.

Зазначається, що зміна руху пов'язана з перекриттям поліцією проїжджої частини на одній з ділянок маршруту. "Інформацію про відновлення маршруту за власною схемою повідомимо додатково", - підсумували у відомстві.

 

 

 

Теги: #транспорт #маршрут #київ #зміни

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