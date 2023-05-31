У Києві тимчасово змінено маршрут автобусів №114

У столиці тимчасово змінено маршрут автобусів №114, у зв'язку з перекриттям ділянки дороги поліцією, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Автобус №114 тимчасово курсує за маршрутом: просп. Степана Бандери - вул. Новокостянтинівська - вул. Набережно-Лугова - вул. Набережно-Хрещатицька, а далі за власною схемою", - ідеться в повідомленні в середу вранці.

Зазначається, що зміна руху пов'язана з перекриттям поліцією проїжджої частини на одній з ділянок маршруту. "Інформацію про відновлення маршруту за власною схемою повідомимо додатково", - підсумували у відомстві.