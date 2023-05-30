Зеленський провів зустріч із делегацією американського аналітичного центру "Атлантична рада"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією американського неурядового аналітичного центру "Атлантична рада" на чолі з президентом організації Фредеріком Кемпом, повідомляє пресслужба глави української держави.

Також до складу делегації увійшли члени Атлантичної ради Джон Роджерс, Девід Петреус і Джон Гербст.

Зеленський подякував делегації за візит до України, який є черговим важливим сигналом підтримки з боку США.

"Дякую Президенту Байдену, усьому американському народу за потужну підтримку України із самого початку російської агресії. Цінуємо двопалатну й двопартійну підтримку з боку Конгресу США", - цитує пресслужба слова президента.

Окрім цього, Зеленський наголосив, що Україна відстоює демократичні цінності, які поділяють обидві держави та американський і український народи.

"Це боротьба за свободу, за майбутнє світу", - наголосив президент.

Глава української держави на прохання представників ради поінформував їх про головні оборонні потреби України та про ситуацію на передовій, а також дав прогноз щодо її розвитку в найближчій перспективі.

"Окремо він високо оцінив рішення президента США Джозефа Байдена про запуск авіаційної коаліції та початок підготовки українських пілотів для сучасних західних винищувачів", - наголошується в повідомленні.

Під час зустрічі Зеленський зазначив, що останніми днями ворог "значно посилив ракетний терор і завдає масованих ударів по українських містах, передусім по цивільній інфраструктурі та мирних жителях".

Крім цього, під час зустрічі було обговорено питання про очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі в липні. Зеленський наголосив, що для України важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі.

"Це стане потужним мотиваційним фактором для нашої армії, для всього українського народу", - зазначив президент.

Також глава держави поінформував делегацію про перебіг реформ в Україні, які тривають, незважаючи на збройну агресію РФ.

Наприкінці зустрічі президент організації вручив Зеленському нагороду "Громадянин світу", якою Атлантична рада нагороджує світових лідерів, що зробили видатний внесок у справу розвитку трансатлантичних відносин.

Приймаючи нагороду, президент зазначив, що "це нагорода для всього українського народу. За його мужність і героїчну боротьбу".