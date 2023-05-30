Події

19:15 30.05.2023

Королева Летиція нагородила ТЧХУ золотою медаллю Іспанського Червоного Хреста

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Королева Летиція нагородила ТЧХУ золотою медаллю Іспанського Червоного Хреста

Королева Іспанії Летиція нагородила золотою медаллю Іспанського Червоного Хреста Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) за вагомий внесок у надання гуманітарної допомоги постраждалим від повномасштабної російської агресії.

Летиція вручила нагороду президенту ТЧХУ Миколі Поліщуку на церемонії в Мадриді в культурному центрі Circulo de Bellas Artes у вівторок.

Зі свого боку Поліщук подякував Іспанії за надання допомоги українським громадянам, які рятувалися від розв'язаної Росією війни.

"Королівство Іспанія прихистило понад 150 тисяч біженців з України з березня 2022 року. Від початку війни в Україні Іспанський Червоний Хрест організував заходи з прийому українців в аеропортах, на залізничних станціях великих міст країни, організував центри допомоги, зокрема з оформлення документів, пошуку патронатних сімей для українських громадян, створив можливості для їх працевлаштування, вивчення іспанської мови, надання їм житла, фінансової допомоги", - сказав Поліщук під час церемонії нагородження.

За його словами, українські громадяни також отримали допомогу від Іспанського Червоного Хреста минулої зими під час локдауну, що виник унаслідок російських ракетних атак на об'єкти інфраструктури.

"Коли в більшості домівок не було ні світла, ні тепла, подолати кризу українцям допомогли такі практичні речі, як генератори, ковдри, продуктові та гігієнічні набори, надані Іспанським Червоним Хрестом", - наголосив Поліщук.

Теги: #нагорода #іспанія #поліщук #тчху

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