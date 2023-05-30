ВАКС засудив до 8 років позбавлення волі співробітників СБУ, викритих у вимаганні $50 тис.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винними співробітників СБУ у вимаганні хабара розміром $50 тис. і отриманні частини цих коштів і призначив їм покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"30 травня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок двом співробітникам СБУ, яких викрили на вимаганні $50 тис. неправомірної вигоди та отриманні частини цих коштів від представників підприємств приватного сектору за не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності підконтрольних їм суб’єктів господарської діяльності…, а також за вплив на прийняття рішення у кримінальному провадженні слідчим одного з управлінь Національної поліції в місті Києві", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, співробітників СБУ визнано винними за ч. 4 ст. 368 і ч. 3 ст. 369-2 КК України, їм призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки та конфіскацією половини належного на праві власності майна.

"Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС", - ідеться в повідомленні.