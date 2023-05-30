До України приїхав американський актор Міша Коллінз - "Укрзалізниця"

Американський актор Міша Коллінз, зірка серіалу "Надприродне", приїхав до Києва залізницею, повідомляють у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

"Цим візитом актор демонструє підтримку України та українців, а залізничники завжди раді вітати на борту наших рейсів тих, кого не лякають щоденні атаки ворогів на столицю", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення проілюстровано фотографіями Коллінза на пероні головної залізничної станції української столиці та на тлі будівлі вокзалу "Київ-Пасажирський".