До України приїхав американський актор Міша Коллінз - "Укрзалізниця"
Американський актор Міша Коллінз, зірка серіалу "Надприродне", приїхав до Києва залізницею, повідомляють у телеграм-каналі "Укрзалізниці".
"Цим візитом актор демонструє підтримку України та українців, а залізничники завжди раді вітати на борту наших рейсів тих, кого не лякають щоденні атаки ворогів на столицю", - йдеться в повідомленні.
Повідомлення проілюстровано фотографіями Коллінза на пероні головної залізничної станції української столиці та на тлі будівлі вокзалу "Київ-Пасажирський".