Події

14:02 30.05.2023

Волонтери ТЧХУ допомагали рятувальникам на місці ліквідації наслідків російської атаки дронами в Києві

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Волонтери ТЧХУ допомагали рятувальникам на місці ліквідації наслідків російської атаки дронами в Києві

Загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) допомагав рятувальникам у Голосіївському районі Києва на місці ліквідації наслідків російської нічної атаки дронами.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста надавав допомогу рятувальникам й постраждалим на місці ліквідації наслідків нічної атаки на столицю… У Голосіївському районі Києва зайнялася пожежа в багатоповерхівці… Волонтери Загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста оперативно виїхали на місце події", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці.

Волонтери ТЧХУ розгорнули намет для постраждалих, де можна було відпочити, зігрітися, підзарядити мобільні пристрої, отримати першу медичну та психологічну допомогу.

Як повідомляв в.о. голови Національної поліції України Іван Вигівський, у ніч на вівторок, 30 травня, унаслідок російських обстрілів Києва поранено дев'ятьох осіб, 33-річна жінка загинула, у Київській області травмовані четверо громадян.

Теги: #голосієво #тчху

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