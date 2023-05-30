Кількість постраждалих після атаки безпілотників у Києві збільшилася до шести людей

У Голосіївському районі Києва після атаки РФ безпілотниками продовжують розбирати завали в багатоповерховому будинку, кількість постраждалих збільшилася до шести людей, повідомив речник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Михайло Шаманов.

"Там продовжують розбирати завали. За оновленою інформацією там уже шість поранених і одна людина, на жаль, загинула", - сказав він в ефірі телемарафону у вівторок.