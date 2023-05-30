Події

07:58 30.05.2023

Окупанти протягом дня десять разів обстріляли Сумщину, використовували артилерію та гелікоптери

1 хв читати
Окупанти протягом дня десять разів обстріляли Сумщину, використовували артилерію та гелікоптери

Російські окупанти протягом дня 10 разів обстріляли громади Сумської області, вогонь вели з артилерії та гелікоптерів, пошкоджено склад агропідприємства, повідомляє обласна військова адміністрація в понеділок увечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 48 вибухів. Обстрілу зазнали Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Краснопільська, Білопільська громади", - йдеться у зведенні станом на 21:00.

За даними ОВА, окупанти здійснювали обстріли з різних видів зброї, зокрема, з автоматичних гранатометів (АГС).

"Білопільська громада: з території РФ здійснено 20 пострілів з АГС та 2 приходи з міномета, обстріл зі ствольної артилерії - 8 вибухів. Есманьська громада: зафіксовано 3 вибухи (АГС) і ракетний обстріл, нараховано 2 приходи з вертольота. Унаслідок обстрілу пошкоджено склад агропідприємства. Великописарівська громада: здійснено артобстріл - 10 вибухів. Краснопільська громада: з території РФ був мінометний обстріл - 2 вибухи. Шалигинська громада: був 1 вибух із міномета", - зазначено у зведенні.

 

 

 

Теги: #зведення #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:24 30.05.2023
Сили оборони відбили дві масовані атаки з повітря: за добу знищили 36 із 40 крилатих ракет, 30 із 38 "шахедів"

Сили оборони відбили дві масовані атаки з повітря: за добу знищили 36 із 40 крилатих ракет, 30 із 38 "шахедів"

07:13 30.05.2023
У Скадовському районі окупанти проводять масові рейди по домівках місцевих жителів

У Скадовському районі окупанти проводять масові рейди по домівках місцевих жителів

07:13 30.05.2023
Українська авіація за добу 15 разів ударила по скупченню противника

Українська авіація за добу 15 разів ударила по скупченню противника

19:17 29.05.2023
Російські окупанти забирають техніку у фермерів на окупованих територіях

Російські окупанти забирають техніку у фермерів на окупованих територіях

19:09 29.05.2023
Російські окупанти за добу завдали 53 авіаційні удари та здійснили 20 обстрілів із РСЗВ по території України

Російські окупанти за добу завдали 53 авіаційні удари та здійснили 20 обстрілів із РСЗВ по території України

07:11 29.05.2023
За добу війська РФ завдали 97 авіаударів, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

За добу війська РФ завдали 97 авіаударів, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

07:03 29.05.2023
ЗС України за добу відбили 19 атак РФ

ЗС України за добу відбили 19 атак РФ

06:59 29.05.2023
Авіація завдала по ворогу 15 авіаударів за добу

Авіація завдала по ворогу 15 авіаударів за добу

19:48 28.05.2023
Окупанти вдень обстріляли п’ять прикордонних сіл Чернігівської та Сумської областей

Окупанти вдень обстріляли п’ять прикордонних сіл Чернігівської та Сумської областей

19:35 28.05.2023
Окупанти за добу завдали по Україні 91 авіаудар і випустили 59 "Шахедів", 58 із них збито

Окупанти за добу завдали по Україні 91 авіаудар і випустили 59 "Шахедів", 58 із них збито

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 410 окупантів, 51 крилату ракету і 38 БПЛА

За добу росіяни 3 рази атакували Київ, знищено 20 ворожих БПЛА

Зеленський обговорив із Рютте створення авіаційної коаліції та посилення систем ППО

Співпраця України та Туреччини принесе ще більше користі людям - Зеленський про розмову з Ердоганом

Росія хоче пройти шляхом зла до своєї поразки

ОСТАННЄ

За добу противник 52 рази обстріляв Херсонську область, є загиблий

ЗС України за добу ліквідували 410 окупантів, 51 крилату ракету і 38 БПЛА

У Повітряних силах України закликають не публікувати світлини уламків ракет, щоб не сприяти ворогові у зборі інформації про українську ППО

Окупанти втратили щонайменше дві тисячі танків під час бойових дій на території України

РФ отримала нову партію "Шахедів" і може здійснювати комбіновані атаки з використанням ракет і безпілотників

Можлива участь Зеленського в саміті Європейського політичного співтовариства засекречена з метою безпеки

Росія завдає масованих ракетних ударів, щоб виснажити українську ППО і психологічно впливати на населення

30 травня: Яке сьогодні свято

За добу росіяни 3 рази атакували Київ, знищено 20 ворожих БПЛА

У Чорному морі окупанти продовжують тримати напоготові "Калібри" - ОК "Південь"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА