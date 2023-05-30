Окупанти протягом дня десять разів обстріляли Сумщину, використовували артилерію та гелікоптери

Російські окупанти протягом дня 10 разів обстріляли громади Сумської області, вогонь вели з артилерії та гелікоптерів, пошкоджено склад агропідприємства, повідомляє обласна військова адміністрація в понеділок увечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 48 вибухів. Обстрілу зазнали Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Краснопільська, Білопільська громади", - йдеться у зведенні станом на 21:00.

За даними ОВА, окупанти здійснювали обстріли з різних видів зброї, зокрема, з автоматичних гранатометів (АГС).

"Білопільська громада: з території РФ здійснено 20 пострілів з АГС та 2 приходи з міномета, обстріл зі ствольної артилерії - 8 вибухів. Есманьська громада: зафіксовано 3 вибухи (АГС) і ракетний обстріл, нараховано 2 приходи з вертольота. Унаслідок обстрілу пошкоджено склад агропідприємства. Великописарівська громада: здійснено артобстріл - 10 вибухів. Краснопільська громада: з території РФ був мінометний обстріл - 2 вибухи. Шалигинська громада: був 1 вибух із міномета", - зазначено у зведенні.