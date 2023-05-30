РФ отримала нову партію "Шахедів" і може здійснювати комбіновані атаки з використанням ракет і безпілотників

РФ отримала з Ірану чергову партію дронів-камікадзе "Шахед", безпілотники вже доправлено до пунктів запуску, тож не виключено нових масованих атак, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Оскільки вони отримали додаткову підтримку з Ірану і додаткові партії вже доставлені в пункти запуску, цілком імовірне використання ракетних атак як суто "шахедних", так і змішаних "ракетно-шахедних", - сказала вона в ефірі телемарафону.

Також Гуменюк зазначила, що окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, можливо, для підготовки нового обстрілу України.