Події

07:46 30.05.2023

РФ отримала нову партію "Шахедів" і може здійснювати комбіновані атаки з використанням ракет і безпілотників

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РФ отримала нову партію "Шахедів" і може здійснювати комбіновані атаки з використанням ракет і безпілотників

РФ отримала з Ірану чергову партію дронів-камікадзе "Шахед", безпілотники вже доправлено до пунктів запуску, тож не виключено нових масованих атак, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Оскільки вони отримали додаткову підтримку з Ірану і додаткові партії вже доставлені в пункти запуску, цілком імовірне використання ракетних атак як суто "шахедних", так і змішаних "ракетно-шахедних", - сказала вона в ефірі телемарафону.

Також Гуменюк зазначила, що окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, можливо, для підготовки нового обстрілу України.

 

 

 

Теги: #атака #небезпека #шахеди

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