Зеленський обговорив із Рютте створення авіаційної коаліції та посилення систем ППО

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте створення авіаційної коаліції та посилення системи ППО.

"Говорив із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував про удари терористів. Подякував за готовність і далі допомагати нам захищати людей. Нідерланди - серед лідерів у допомозі для захисту від терору, для притягнення терористів до відповідальності", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

За словами Зеленського, "обговорили нашу оборонну взаємодію - нашу нову авіаційну коаліцію, коаліцію сучасних винищувачів, які створюємо. І створимо! Звичайно, обговорили і посилення нашої ППО".