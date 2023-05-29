Події

22:10 29.05.2023

Співпраця України та Туреччини принесе ще більше користі людям - Зеленський про розмову з Ердоганом

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Співпраця України та Туреччини принесе ще більше користі людям - Зеленський про розмову з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, який переміг у неділю на президентських виборах.

"Говорив із президентом Туреччини Ердоганом. Привітав його з перемогою на виборах. Упевнений, що наша подальша співпраця - України й Туреччини - на всіх рівнях зможе принести ще більше користі нашим людям і міжнародній стабільності", - сказав Зеленський у відеозверненні в понеділок.

"Безпека нашого регіону і всієї Європи, світова продовольча безпека, захист фундаментальних норм міжнародного права - це те, що ми робили, робимо і будемо робити разом", - сказав також він.

 

 

Теги: #відеозвернення #зеленський

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