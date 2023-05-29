Буданов: Усі, хто намагався нас залякати, дуже скоро про це пошкодують. Скоро всі все побачать

Чергова спроба терористичних дій Російської Федерації вкотре зазнала поразки, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

"Усі ті, хто в РФ досі вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити - це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу", - сказав Буданов у зверненні після спроби РФ атакувати Україну балістичними ракетами вдень у понеділок, 29 травня.

"Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, - ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать", - наголосив Кирило Буданов.