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14:39 29.05.2023

Найбільші в Європі навчання ВПС розпочалися у Фінляндії, Швеції та Норвегії

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Найбільші в Європі навчання ВПС розпочалися у Фінляндії, Швеції та Норвегії

У Фінляндії, Швеції та Норвегії в понеділок стартували великі навчання військово-повітряних сил низки країн Заходу Arctic Challenge Exercise 23 (ACE) за участю близько 3 тисяч військовослужбовців і 150 літаків.

"Сьогодні, в понеділок, у Рованіємі та Пірккалі, а також у Лулео (Швеція) і норвезькому Ерланді розпочнуться міжнародні навчання Arctic Challenge Exercise 23 під керівництвом ВПС Фінляндії, Швеції та Норвегії", - повідомив у понеділок портал Yle.

У навчаннях, які стануть одними з найбільших авіаційних навчань року в Європі, візьмуть участь близько 3 тисяч військовослужбовців.

Крім країн-господарів, у них візьмуть участь Данія, Нідерланди, Бельгія, Велика Британія, Італія, Канада, Франція, Німеччина, Швейцарія, Чехія і США.

Загалом задіяно близько 150 літаків. Від Фінляндії у навчаннях візьмуть участь 12 багатоцільових винищувачів F/A-18 Hornet, а також літаки зв'язку і транспортні літаки.

Навчання Arctic Challenge Exercise 2023 року є шостими навчаннями ACE, спільно організованими ВПС Фінляндії, Швеції та Норвегії. З 2013 року вони організовуються кожні два роки в рамках співпраці північних країн. Цього року ними керують ВПС Фінляндії.

Теги: #навчання #впс

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