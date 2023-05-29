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14:09 29.05.2023

Сили ППО знищили всі випущені ворогом по Київщині 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К" - Залужний

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Сили ППО знищили всі випущені ворогом по Київщині 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К" - Залужний

 Російські окупанти випустили по Києву і Київській області 11 ракет "Іскандер-М" і "Іскандер-К" із північного напрямку, Сили і засоби протиповітряної оборони всі цілі знищили, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Вдруге за добу противник завдав ракетного удару по території України. Близько 11:30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" із північного напрямку", - написав Залужний у телеграм-каналі.

Сили і засоби протиповітряної оборони всі цілі знищили.

 

Теги: #ппо #залужний

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