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13:16 29.05.2023

Україна незабаром переможе, Європа вже готується допомагати у відновленні та інтеграції - фон дер Ляєн на Biennale Architettura 2023

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Україна незабаром переможе, Європа вже готується допомагати у відновленні та інтеграції - фон дер Ляєн на Biennale Architettura 2023

Світові лідери вже сьогодні обговорюють плани допомоги Україні після її перемоги в повномасштабній війні з Росією, адже для відновлення зруйнованих територій знадобиться багато ресурсів і коштів, заявила президент Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн під час відвідування українського павільйону Before the Future на 18-й Міжнародній архітектурній виставці La Biennale di Venezia у п'ятницю, повідомила пресслужба Мінвідновлення.

При цьому під час візиту президентка ЄК запевнила в невідворотності близької перемоги України, а також у повному розумінні потреб, що постануть перед українським народом після війни, наголосивши, що до відбудови слід підходити з урахуванням усіх сучасних екологічних та етичних норм заради майбутніх поколінь.

У пресрелізі наголошується, що дер Ляєн відома своєю твердою підтримкою українців і членства України в Європейському Союзі, пропагує нову архітектуру європейських цінностей через проєкт New European Bauhaus (Новий європейський Баухауз). Як уточнюється, ця стратегія стимулює країни до усвідомленого облаштування довкілля та побуту з огляду на потреби економного використання ресурсів, зниження шкідливих викидів, переробки та повторного використання матеріалів, а також відновлення біорізноманіття та розвитку культурних і мистецьких особливостей кожного регіону.

Екскурсію для президента Єврокомісії провели куратори українського павільйону Ірина Мірошникова та Олексій Петров на одній із локацій, у Джардіні. При цьому наголошувалося, що внесок в образ свого майбутнього Україна робить уже зараз.

"Україна повертається на Бієнале, щоб розповісти про себе і вибудувати тісніші відносини між різними спільнотами. Ми живемо з баченням "життя після перемоги" і щодня робимо свій внесок в образ цього майбутнього", - наголосив Петров, зазначила пресслужба міністерства.

За задумом організаторів, концепція двох локацій відображає сприйняття реальності, пов'язане з війною, і розкриває тему безпеки. Зокрема, Земляні вали в Джардіні просто неба нагадують мережу захисних укріплень Х століття на Київщині, що впродовж тривалого часу перетворилися на кургани та пагорби. Майже забуті сучасними киянами, ці кургани знову почали виконувати свої захисні функції в перші дні повномасштабного російського вторгнення й уповільнили просування армії загарбників на Київ.

В арсеналі високе приміщення спеціально перетворили на темну залу з низькою стелею і темною тканиною на підлозі, що імітує звичайне українське укриття. Таке рішення занурює відвідувачів у середовище, в якому перебувають українці, захищаючи себе від загрози ракетних ударів. Низькі та закинуті приміщення без денного світла стали життєво важливими місцями для виживання та надії на майбутнє.

"За часів змін, з поглядом, спрямованим у майбутнє, важливим є розвиток нематеріальної взаємодії та відновлення зв'язків", - пояснив Петров і наголосив, що Україна вдячна Європейському Союзу та кожній країні за щоденну підтримку українців у важкій боротьбі з російською агресією.

Як повідомлялося, в національному українському павільйоні Before the Future візьмуть участь 35 українських архітекторів та представників інших суміжних дисциплін. Передбачається, що виставка, яка триває з 20 травня до 26 листопада, також допоможе залучити до відбудови найкращих іноземних фахівців.

Biennale Architettura - міжнародна виставка архітектури, яка проводиться кожні два роки у Венеції. У її рамках країни-учасниці можуть облаштувати власні павільйони та презентувати своє архітектурне бачення. Головна мета виставки - продемонструвати архітектурні рішення, що дають відповіді на сучасні соціальні, технологічні та культурні виклики.

Теги: #ляєн #biennale

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