Інтерфакс-Україна
Події
11:07 10.09.2025

Президентка ЄК пропонує Україні "репараційний кредит" на основі заморожених російських активів

1 хв читати
Президентка ЄК пропонує Україні "репараційний кредит" на основі заморожених російських активів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала працювати над новим рішенням фінансування оборони України за рахунком заморожених російських активів.

"Це війна Росії. І саме Росія повинна за неї платити. Ось чому нам потрібно терміново працювати над новим рішенням щодо фінансування військової відповіді та зусиль України на основі знерухомлених російських активів. Завдяки залишкам готівки, пов’язаним із цими російськими активами, ми можемо надати Україні репараційний кредит", - сказала фон дер Ляєн під час щорічного звернення до Європейського парламенту у Страсбурзі у середу.

Президент ЄК додала, що активи безпосередньо не будуть чіпатися, а ризик будуть "нести колективно" країнами.

"Україна поверне кредит лише після того, як Росія сплатить репарації", - зазначила фон дер Ляєн.

Теги: #активи_рф #ляєн #репарації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 04.09.2025
Фон дер Ляєн активізує контакти з Моді та намагається залучити його до припинення війни в Україні

Фон дер Ляєн активізує контакти з Моді та намагається залучити його до припинення війни в Україні

02:20 01.09.2025
Фон дер Ляєн заявила, що Європа розробляє точні плани щодо відправки військ до України – ЗМІ

Фон дер Ляєн заявила, що Європа розробляє точні плани щодо відправки військ до України – ЗМІ

07:37 31.08.2025
Ляєн і Туск зустрінуться на польсько-білоруському кордоні

Ляєн і Туск зустрінуться на польсько-білоруському кордоні

11:23 29.08.2025
ЄС в суботу обговорить використання EUR200 млрд російських активів для відновлення України - ЗМІ

ЄС в суботу обговорить використання EUR200 млрд російських активів для відновлення України - ЗМІ

16:10 28.08.2025
Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

10:44 10.08.2025
Глава Єврокомісії: Дипломатія в поєднанні з тиском на РФ – шлях до досягнення миру

Глава Єврокомісії: Дипломатія в поєднанні з тиском на РФ – шлях до досягнення миру

18:43 07.08.2025
Зеленський вдячний фон дер Ляєн за позицію щодо участі Європи в усіх процесах, які стосуються України

Зеленський вдячний фон дер Ляєн за позицію щодо участі Європи в усіх процесах, які стосуються України

16:21 07.08.2025
Президентка Єврокомісії обговорила із Зеленським кроки на шляху до укладення угоди про мир та членство України в ЄС

Президентка Єврокомісії обговорила із Зеленським кроки на шляху до укладення угоди про мир та членство України в ЄС

18:18 27.07.2025
Зеленський обговорив з головою Єврокомісії законопроєкт про антикорупційні органи: Важливо, щоб він був ухвалений наступного тижня

Зеленський обговорив з головою Єврокомісії законопроєкт про антикорупційні органи: Важливо, щоб він був ухвалений наступного тижня

08:38 26.07.2025
Президентка Європейської Комісії обговорить з Трампом перспективи торгівельної угоди під час його візиту до Великої Британії

Президентка Європейської Комісії обговорить з Трампом перспективи торгівельної угоди під час його візиту до Великої Британії

ВАЖЛИВЕ

Близько 20 російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі – Зеленський

ЄС виділив близько EUR170 млрд військової та фінансової допомоги Україні з 2022 року

Туск про атаку РФ: Зафіксовано 19 порушень повітряного простору Польщі, ймовірно, було збито чотири дрони

Президентка ЄК: Працюємо над 19-м пакетом санкцій проти РФ, прагнемо пришвидшити відмову від російського палива

Президентка ЄК оголосила про дроновий альянс з Україною, ЄС виділить EUR6 млрд

ОСТАННЄ

Участь нідерландських F-35 у перехопленні російських безпілотників над Польщею офіційно підтверджена

Близько 20 російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі – Зеленський

Російський БпЛА атакував цивільне авто в Куп'янському районі, постраждали 5 людей

Сибіга: Системи ППО України та партнерів мають спільно перехоплювати ракети і дрони РФ, це не втягне нікого у війну

Шмигаль озвучив перелік ключових домовленостей 30-го засідання у форматі "Рамштайн"

В Польщу залетіло найімовірніше 23 російських дрони, їх збивали переважно нідерландські F-35 – ЗМІ

Туск: Польща застосує статтю 4 НАТО для консультацій щодо реагування на загрозу

ЄС виділив близько EUR170 млрд військової та фінансової допомоги Україні з 2022 року

Туск про атаку РФ: Зафіксовано 19 порушень повітряного простору Польщі, ймовірно, було збито чотири дрони

Мінкультури пропонує запровадити можливість підтримки довгострокових проєктів УКФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА