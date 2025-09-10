Президентка ЄК пропонує Україні "репараційний кредит" на основі заморожених російських активів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала працювати над новим рішенням фінансування оборони України за рахунком заморожених російських активів.

"Це війна Росії. І саме Росія повинна за неї платити. Ось чому нам потрібно терміново працювати над новим рішенням щодо фінансування військової відповіді та зусиль України на основі знерухомлених російських активів. Завдяки залишкам готівки, пов’язаним із цими російськими активами, ми можемо надати Україні репараційний кредит", - сказала фон дер Ляєн під час щорічного звернення до Європейського парламенту у Страсбурзі у середу.

Президент ЄК додала, що активи безпосередньо не будуть чіпатися, а ризик будуть "нести колективно" країнами.

"Україна поверне кредит лише після того, як Росія сплатить репарації", - зазначила фон дер Ляєн.