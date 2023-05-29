Хмельницька ОВА: Внаслідок нічної атаки пошкоджено військовий об'єкт

Російські війська завдали удару по об'єктах у Хмельницькій області, зокрема по одному військовому - виведено з ладу п'ять літальних апаратів, сталося загоряння на складах ПММ, повідомила обласна військова адміністрація.

"Уночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один із них - військовий", - ідеться в повідомленні Хмельницької ОВА в понеділок.

Як повідомляється, виведено з ладу п'ять літальних апаратів. Розпочато відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги.

За даними ОВА, наразі "тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів і зберігання бойових матеріальних цінностей".

Дані про постраждалих уточнюються.