Над Миколаївською та Одеською областями ліквідовано чотири БПЛА

Під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог вдарив по півдню України 4 дронами-камікадзе типу "Шахед", усі були збиті, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"3 із них знищено в небі над Миколаївщиною, ще 1 - над Одещиною", - йдеться в повідомленні в понеділок уранці.

Повідомляється, що в результаті влучення в портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.