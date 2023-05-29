Події

07:25 29.05.2023

Над Миколаївською та Одеською областями ліквідовано чотири БПЛА

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Над Миколаївською та Одеською областями ліквідовано чотири БПЛА

Під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог вдарив по півдню України 4 дронами-камікадзе типу "Шахед", усі були збиті, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"3 із них знищено в небі над Миколаївщиною, ще 1 - над Одещиною", - йдеться в повідомленні в понеділок уранці.

Повідомляється, що в результаті влучення в портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

 

 

 

Теги: #рф #нічні_удари

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