Події

22:19 28.05.2023

Рєзніков про використання ракет Storm Shadow: всі 100% вразили цілі, визначені Генштабом

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Рєзніков про використання ракет Storm Shadow: всі 100% вразили цілі, визначені Генштабом

Міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив про високу результативність використання українськими військовими ракет великої дальності Storm Shadow, переданими Великобританією.

"Я можу вам сказати, що зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, всі 100% вразили цілі, визначені Генеральним штабом. 100 на 100", - сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

Резніков також повідомив, зустрічаючись з міністром оборони Великобританії Беном Воллесом в Україні минулого тижня, він представив йому двох українських пілотів, які безпосередньо застосовували ракети Storm Shadow на полі бою.

"Вони (пілоти - ІФ-У) подарували пану Бену як сувенір червону стрічку, яка є фіксатором перед тим, як запускається ракета", - зазначив міністр.

Водночас Резніков додав, що Україна веде переговори "з усіма партнерами, які мають засоби поразки, які можуть посилити нашу позицію на полі бою".

За його словами, росіяни швидко навчаються і навчилися вже "ховати свої командні пункти та накопичення амуніції більш ніж на 120 км, ховаючись від поразки".

“Звісно, нам тепер потрібні засоби поразки на 150 км і більше. Тому з'явилися Storm Shadow, проєкт ми з осені розпочинали з британцями. Аналогічні переговори ми ведемо з усіма країнами, які мають щось аналогічне”, - пояснив глава відомства.

Далі, як наголосив Резніков, все залежатиме про “політичні та прагматичні рішення урядів країн”.

11 травня міністр оборони Великобританії Бен Воллес підтвердив передачу Україні ракет великої дальності Storm Shadow.

Дальність дії Storm Shadow - близько 250 км - не набагато менша, ніж у американських тактичних балістичних ракет ATACMS, які США раніше відмовлялися постачати Україні. CNN нагадує, що радіус застосування американської зброї, яка поки що передана Києву, не перевищує 78,8 км.

Теги: #україна #зброя #ракети

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