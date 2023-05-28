У Лисичанську дезертирувало близько 80 окупантів, а поблизу Бахмута близько 30 "вагнерівців"

У Лисичанську Луганської області дезертирували приблизно 80 осіб із підрозділу "Шторм-Z" російських окупаційних військ, самовільно покинувши бойові позиції, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці у неділю.

Також у районі Бахмута Донецької області дезертирували приблизно 30 бойовиків із приватної військової компанії "Група Вагнера", які також самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку, повідомляється у зведенні.

За даними Генштабу, у Нижньосірогозькому районі тимчасово захопленої території Херсонської області триває примусова паспортизація громадян України. "Російські окупанти постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна. Так, місцевим громадянам з українським паспортом, водійським посвідченням і технічним паспортом на транспортний засіб погрожують конфіскацією в разі відмови отримання документів російського зразка", - йдеться в повідомленні.