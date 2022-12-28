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08:38 28.12.2022

Військове керівництво РФ на Луганщині збільшило кількість патрулів для затримання дезертирів

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Військове керівництво РФ на Луганщині збільшило кількість патрулів для затримання дезертирів

Військове керівництво РФ збільшило на Луганщині кількість патрулів для затримання дезертирів серед російських військовослужбовців, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У зв’язку зі значними втратами особового складу у Луганській області збільшилася кількість випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій. Аби хоч якось контролювати ситуацію, російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів", - написав він у телеграм - каналі.

Разом із тим, комунальні служби окупаційної влади не можуть надати місцевим жителям комунальні послуги, зокрема, подачу газопостачання, незважаючи на їх заяву про нібито його надання.

"Так, окупаційне газове господарство нещодавно повідомило про нібито підключення 100 % житлових будинків до системи газопостачання. Підключені до системи усі – газу нема в багатьох. Відзвітували перед Новим роком", - зазначив він.

За словами Гайдая, місцевим жителям пояснили, що "через численні руйнування подачу газу було відновлено лише у тих будинках, які мають на це технічну можливість".

Також, за словами голови ОВА, в області, зокрема, у Лисичанську збільшились випадки зникнення цінних речей мешканців.

"Інколи до переліку цінних речей потрапляють лінолеум, вимикачі та розетки", - підсумував він.

 

 

 

Теги: #рф #дезертири #луганська

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