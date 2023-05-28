Події

19:35 28.05.2023

Окупанти за добу завдали по Україні 91 авіаудар і випустили 59 "Шахедів", 58 із них збито

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Окупанти за добу завдали по Україні 91 авіаудар і випустили 59 "Шахедів", 58 із них збито

РФ у ніч на неділю завдала чергового масованого удару по території України, випустивши, за уточненими даними, 59 іранських ударних безпілотних літальних апаратів "Shahed", 58 із яких знищили українські захисники, повідомляють в оперативній інформації про російське вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Загалом за минулу добу противник завдав 91 авіаційного удару по території України і здійснив близько 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли загалом більш ніж 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, включно з містами Середина-Буда Сумської області, Вовчанськ Харківської області, Часів Яр, Костянтинівка, Авдіївка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе і Оріхів Запорізької області та м.Херсон.

На сіверському, слобожанському та куп'янському напрямках окупанти завдали авіаударів у районах Кіндратівки, Басівки, Могриці, Миропілля та Слов'янська Сумської області, Плетенівки, Вовчанських Хуторів та Масютівки Харківської області. На лиманському напрямку противник завдав авіаударів у районах Ягідного Харківської області, Сергіївки та Білогорівки Луганської області, Іванівки, Спірного, Рай-Олександрівки, Веселого Донецької області.

На бахмутському напрямку окупанти завдали авіаударів у районах Предтечиного, Білої Гори, Курдюмівки, Нью-Йорка, Яблунівки Донецької області, на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках - у районах Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар'їнки та Вугледара.

"Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України продовжує залишатися високою", - наголосили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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