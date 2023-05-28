Події

08:54 28.05.2023

Окупанти втратили за минулу добу 400 одиниць особового складу, 3 танки, 7 бронемашин і 11 артсистем

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Окупанти втратили за минулу добу 400 одиниць особового складу, 3 танки, 7 бронемашин і 11 артсистем

За минулу добу суботи, 27 травня, ЗСУ знищили 400 одиниць особового складу, 3 танки, 7 броньованих машин і 11 артилерійських систем, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 206 600 (+400) осіб, танків - 3797 (+3) од, бойових броньованих машин - 7456 (+7) од, артилерійських систем - 3425 (+11) од, РСЗВ - 574 (+0) од, засоби ППО - 329 (+0) од, літаків - 313 (+0) од, гелікоптерів - 299 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2993 (+3), крилаті ракети - 1056 (+0), кораблі, катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6192 (+9) од, спеціальна техніка - 451 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

У Генштабі уточнили, що статистика втрат ворога за минулу добу подається з урахуванням коригування даних у суботу ввечері.

Як повідомлялося, у Генеральному штабі Збройних сил України відкоригували деякі позиції загальних втрат противника.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

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