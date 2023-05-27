Російські окупанти обстріляли населений пункт у Чернігівській області, пошкоджено лінію електропередачі

Російські окупанти вдень у суботу, 27 травня, обстріляли зі ствольної артилерії с.Залізний міст Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району Чернігівської області, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Унаслідок обстрілу пошкоджено 5 житлових будинків та лінію електропередачі. Загалом без світла залишилося понад 1000 абонентів у 7 населених пунктах Новгород-Сіверського району", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

За фактом обстрілу було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.