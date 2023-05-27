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15:47 27.05.2023

Пасажиропотоки в Україну і з країни цього тижня знову були приблизно рівними - Держприкордонслужба

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Пасажиропотоки в Україну і з країни цього тижня знову були приблизно рівними - Держприкордонслужба

Другий тиждень поспіль потік тих, хто в'їжджає в Україну, приблизно дорівнює потоку тих, хто виїжджає з країни, свідчать дані як Держприкордонслужби України, так і Прикордонної служби Польщі.

За інформацією Держприкордонслужби у Facebook, потік на виїзд з України збільшився з 252 тис. до 263 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд - з 256 тис. до 262 тис. осіб.

Кількість транспортних засобів, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, за 21-й тиждень року зросла зі 126 тис. до 128 тис., а оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами - з 421 до 503.

Прикордонна служба Польщі за останні сім днів зафіксувала невеликий чистий відтік з України - 2,5 тис. осіб, тоді як тиждень тому був такий самий відтік.

За даними польського відомства, кількість тих, хто в'їхав за тиждень з України до Польщі, збільшилася зі 164,8 тис. осіб до 167,2 тис. осіб, тоді як зворотний потік із Польщі до України скоротився зі 167,3 тис. осіб до 164,9 тис. осіб.

Загалом від початку війни до 26 травня 2023 року до Польщі з України прибуло 12,15 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 10,35 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня і становив 409 тис. осіб.

Проте з кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувався чистий відтік. Він тимчасово припинився в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте з другого тижня січня знову відновився і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни досяг 223 тис. осіб.

Відтоді і до теперішнього часу в Україну в'їхало на 105 тис. осіб більше, ніж виїхало.

Як зазначив на початку березня заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українців, зареєстрованих у Європі зі статусом тимчасового захисту або подібним, на 16 травня досягла 5,14 млн, збільшившись за тиждень приблизно на 15 тис.

Теги: #держприкордонслужба #пасажиропотік

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