Міністри юстиції земель ФРН закликали федеральний уряд сприяти створенню Трибуналу для розслідування злочину агресії

Міністр юстиції України Денис Малюська виступив зі зверненням на 94-й щорічній конференції міністрів юстиції федеральних земель Німеччини, яка відбулася 25-26 травня в Берліні.

"У зверненні очільник відомства наголосив, що з початком повномасштабного вторгнення російської федерації Міністерство юстиції України зіткнулося з багатьма викликами, тому Україна високо цінує багаторічну глибоку співпрацю з Федеральним міністерством юстиції Німеччини. І наголосив, що Мін'юст продовжує роботу над запровадженням важливих реформ у сфері юстиції", - зазначається в повідомленні пресслужби Міністерства юстиції України.

Зазначається, що міністри всіх шістнадцяти федеральних земель Німеччини рішуче виступили із засудженням російської агресивної війни проти України та закликали до притягнення до міжнародно-правової відповідальності винних у цій війні.

"За підсумками було одноголосно ухвалено відповідну постанову, яка закладає вектор подальшого розвитку правової політики ФРН не лише всередині країни, а й у Європі: міністри юстиції вбачають в агресивній війні Росії проти України очевидне та кричуще порушення Статуту ООН, основоположних принципів міжнародного права та міжнародних договорів; міністри юстиції вітають резолюцію Європейського парламенту від 19.01.2023 щодо створення Трибуналу для розслідування злочину агресії проти України (2022/3017 (RSP) (...) міністри юстиції звертаються до федерального урядів із закликом сприяти на європейському рівні створенню Трибуналу для розслідування злочину агресії, вчиненого проти України", - повідомляє Мін'юст України.

Малюська також запросив присутніх узяти участь у Міжнародному пенітенціарному форумі, який Міністерство юстиції України та Департамент з виконання кримінальних покарань за підтримки Управління ООН з наркотиків та злочинності проведе в Києві з 20 до 21 червня 2023 року.