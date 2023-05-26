Зеленський зустрівся в Києві із сенатором США Гремом

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю зустріч із сенатором США Ліндсі Гремом.

"Дякую Ліндсі Грему за зустріч, тверду позицію і внесок у зміцнення обороноздатності України. Вдячний усьому американському суспільству, президенту Байдену, Конгресу США за потужну двопартійну та двопалатну підтримку України. Цінуємо цю допомогу. Ми знаємо, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії ми маємо повну підтримку, це дуже важливо. Велика вдячність за це", - написав він у телеграм-каналі.