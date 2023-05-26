Події

18:58 26.05.2023

Зеленський зустрівся в Києві із сенатором США Гремом

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Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю зустріч із сенатором США Ліндсі Гремом.

"Дякую Ліндсі Грему за зустріч, тверду позицію і внесок у зміцнення обороноздатності України. Вдячний усьому американському суспільству, президенту Байдену, Конгресу США за потужну двопартійну та двопалатну підтримку України. Цінуємо цю допомогу. Ми знаємо, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії ми маємо повну підтримку, це дуже важливо. Велика вдячність за це", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #сенатор #зеленський

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