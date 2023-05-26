Події

13:02 26.05.2023

Рятувальники продовжують пошуки людини під завалами сусідньої будівлі з медзакладом у Дніпрі - голова ОВА

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Рятувальники продовжують пошуки людини під завалами сусідньої будівлі з медзакладом у Дніпрі - голова ОВА

Рятувальники локалізували пожежу в сусідній будівлі з медзакладом у Дніпрі, тривають пошуки людини, яка може перебувати під завалами, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Півсотні рятувальників та 17 одиниць техніки приборкують пожежу на місці ракетного удару у Дніпрі. Вогонь охопив 1 тис. кв. м ураженого медзакладу. Триповерхівка частково зруйнована. Все ще вгамовують полум’я й у сусідній будівлі. Його вже вдалося локалізувати. Там тривають пошуки людини, яка може знаходитися під завалами", - написав Лисак у телеграм-каналі в п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по медичному закладу в Дніпрі, загинула одна людина, 16 - поранені. Триває пошуково-рятувальна операція.

 

Теги: #дніпро #рятувальники #обстріл

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