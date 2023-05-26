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11:43 26.05.2023

Краще вкладати кошти в соціальні гуртожитки для переселенців, ніж у будівництво модульних містечок - Верещук

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Краще вкладати кошти в соціальні гуртожитки для переселенців, ніж у будівництво модульних містечок - Верещук

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вважає, що краще вкладати кошти в соціальні гуртожитки для переселенців, ніж у будівництво модульних містечок.

"У нас на сьогодні в Україні 25 модульних містечок. У них проживає від сили 5 тис. внутрішньо переміщених осіб. У нас 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб. Чи є це ефективним? Як на мене, краще вкладати кошти в соціальні гуртожитки", - сказала Верещук в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За її словами, в Україні багато житла, яке після ремонту може бути придатним для проживання там людей.

Також Верещук звернула увагу на те, що модульні містечка необхідно утримувати, на що потрібні кошти.

Теги: #житло #переселенці #верещук

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