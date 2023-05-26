Події

07:19 26.05.2023

В Оболонському районі в результаті падіння уламків ракети пошкоджено дах ТРЦ, а в Шевченківському є пошкодження приватного будинку

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В Оболонському районі внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено дах ТРЦ, а в Шевченківському є пошкодження приватного будинку, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Унаслідок падіння уламків в Оболонському районі зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без загоряння та критичних руйнувань", - ідеться в повідомленні.

Також пошкоджено на парковці в іншій частині району автомобілі.

У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламка на приватний будинок. Пошкоджено дах і вікно.

"Попередньо інформація про постраждалих відсутня. Дані уточнюються", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

 

 

 

Теги: #атака #київ #пошкодження

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