В Оболонському районі в результаті падіння уламків ракети пошкоджено дах ТРЦ, а в Шевченківському є пошкодження приватного будинку
В Оболонському районі внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено дах ТРЦ, а в Шевченківському є пошкодження приватного будинку, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.
"Унаслідок падіння уламків в Оболонському районі зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без загоряння та критичних руйнувань", - ідеться в повідомленні.
Також пошкоджено на парковці в іншій частині району автомобілі.
У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламка на приватний будинок. Пошкоджено дах і вікно.
"Попередньо інформація про постраждалих відсутня. Дані уточнюються", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.