Події

06:55 26.05.2023

У Міноборони підтвердили "зустріч" російського судна з українським БПЛА

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У Міністерстві оборони України підтвердили "зустріч" російського судна з українським безпілотником, повідомила пресслужба відомства.

"Коли російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зустрів український безпілотник. Дійсно, ідеальний збіг!", - йдеться в повідомленні відомства в мікроблозі Твіттер.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зазнав нападу з боку дронів. Інформація про це поширилася мережею.

Пізніше Міністерство оборони РФ підтвердило факт спроби атаки безпілотників на судно. У своїх заявах вони звинуватили Україну в цьому інциденті. Представники російського відомства заявили, що всі засоби, використані для атаки на корабель, були знищені. Однак вони надали відео, яке нібито демонструє знищення одного з катерів.

"Іван Хурс" - розвідувальний корабель, який спустили на воду 2017 року, а у 2018-му він увійшов до складу Чорноморського флоту Росії. Призначений для забезпечення зв'язку, управління флотом, вирішення розвідувальних завдань.

 

 

 

Теги: #рф #судно #міноборони

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