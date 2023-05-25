Зеленський подякував усім, хто опікувався обміном полонених

Президент України Володимир Зеленський заявив про черговий позитивний результат української команди, що займається обмінами.

"Повернули з російського полону ще 106 наших воїнів - вони билися на Бахмутському напрямку. Дуже важливо те, що про багатьох із цих 160 людей узагалі не було жодної інформації – вони вважалися безвісти зниклими. Але ми їх знайшли. Повернули додому. Вісім офіцерів, 98 солдатів і сержантів…", - сказав він у відеозверненні в четвер.

"Дякую всім, хто дав цей результат. Буданов, Єрмак, Усов, Лубінець, Малюк, Клименко – усі, хто готував цей обмін, – молодці! Просто молодці! Звичайно, дякую й кожному нашому бійцю, які забезпечили наявність у нас відповідного обмінного фонду. Це мають пам’ятати всі на передовій: що більше російських полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо", - сказав президент.