Події

21:37 25.05.2023

Зеленський подякував усім, хто опікувався обміном полонених

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Зеленський подякував усім, хто опікувався обміном полонених

Президент України Володимир Зеленський заявив про черговий позитивний результат української команди, що займається обмінами.

"Повернули з російського полону ще 106 наших воїнів - вони билися на Бахмутському напрямку. Дуже важливо те, що про багатьох із цих 160 людей узагалі не було жодної інформації – вони вважалися безвісти зниклими. Але ми їх знайшли. Повернули додому. Вісім офіцерів, 98 солдатів і сержантів…", - сказав він у відеозверненні в четвер.

"Дякую всім, хто дав цей результат. Буданов, Єрмак, Усов, Лубінець, Малюк, Клименко – усі, хто готував цей обмін, – молодці! Просто молодці! Звичайно, дякую й кожному нашому бійцю, які забезпечили наявність у нас відповідного обмінного фонду. Це мають пам’ятати всі на передовій: що більше російських полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо", - сказав президент.

 

 

Теги: #подяка #звільнені #зеленський

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