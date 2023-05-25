Події

20:29 25.05.2023

Глава Пентагону сподівається, що Конгрес США підтримає прагнення фінансувати передання F-16 Україні

1 хв читати
Глава Пентагону сподівається, що Конгрес США підтримає прагнення фінансувати передання F-16 Україні

Передання Україні винищувачів F-16 - дорогий план, і для його реалізації важлива підтримка з боку Конгресу США, а також із боку партнерів Вашингтона, заявив у четвер глава Пентагону Ллойд Остін.

"Не таємниця, що це буде дорогим задоволенням", - сказав він на пресконференції у Вашингтоні, розповідаючи про плани відправлення в Україну таких літаків.

Остін подякував Конгресу США за те, що досі обидві партії там підтримували плани з надання військової допомоги Україні. "Сподіваюся, що й у випадку з F-16 Конгрес буде готовий допомогти", - додав він.

Водночас глава Пентагону наголосив, що фінансування програми з передання літаків, на його думку, має лягти не лише на США, а й на їхніх партнерів, зокрема на тих, хто не буде готовий віддати Києву свої літаки. "Ці зусилля мають бути міжнародними", - сказав Остін.

Теги: #сша #україна #фінансування #літаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:04 25.05.2023
США засуджують переміщення російської ядерної зброї до Білорусі

США засуджують переміщення російської ядерної зброї до Білорусі

20:26 25.05.2023
Українські військові збили два ворожі літаки Су-25, один знищено

Українські військові збили два ворожі літаки Су-25, один знищено

20:15 25.05.2023
Україна відкриє посольство в Руанді

Україна відкриє посольство в Руанді

20:13 25.05.2023
Данія і Нідерланди очолили європейську групу з навчання українських пілотів на F-16

Данія і Нідерланди очолили європейську групу з навчання українських пілотів на F-16

20:08 25.05.2023
Очільник Пентагону вважає пріоритетом продовження вибудовування системи ППО України

Очільник Пентагону вважає пріоритетом продовження вибудовування системи ППО України

18:54 25.05.2023
Прем'єр Молдови: Ми дуже вдячні українцям, які забезпечують мир і стабільність у регіоні

Прем'єр Молдови: Ми дуже вдячні українцям, які забезпечують мир і стабільність у регіоні

18:20 25.05.2023
Україна дуже зацікавлена, щоб Бразилія взяла участь у Саміті миру та реалізації українського мирного плану - Єрмак

Україна дуже зацікавлена, щоб Бразилія взяла участь у Саміті миру та реалізації українського мирного плану - Єрмак

17:59 25.05.2023
Україна має стати членом НАТО, коли дасть змогу безпекова ситуація - Єрмак

Україна має стати членом НАТО, коли дасть змогу безпекова ситуація - Єрмак

17:57 25.05.2023
Індія вже сформувала позицію щодо принципових для України питань - Єрмак

Індія вже сформувала позицію щодо принципових для України питань - Єрмак

16:17 25.05.2023
США із союзниками зобов'язалися поставити Україні військову допомогу на $65 млрд - шеф Пентагону

США із союзниками зобов'язалися поставити Україні військову допомогу на $65 млрд - шеф Пентагону

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський привітав рішення ЄС продовжити на рік торговельну лібералізацію

Зеленський подякував усім, хто опікувався обміном полонених

Палата громад парламенту Великої Британії визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Українські військові збили два ворожі літаки Су-25, один знищено

Україна відкриє посольство в Руанді

ОСТАННЄ

Зеленський привітав рішення ЄС продовжити на рік торговельну лібералізацію

Зеленський подякував усім, хто опікувався обміном полонених

Палата громад парламенту Великої Британії визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Литва представила черговий пакет військової допомоги Україні на зустрічі у форматі "Рамштайн"

У Донецькій області зруйновано греблю Карлівського водосховища, влада готується до можливої евакуації населення із зон підтоплення

Парламент Молдови назвав євроінтеграцію національним пріоритетним проєктом країни

Генштаб: На п'яти основних напрямках за минулу добу відбулося 17 бойових зіткнень із ворогом

Генштаб: Авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по живій силі та техніці ворога, ракетники – двох ударів

На Харківщині в результаті вибуху боєприпасу одна людина загинула, одна поранена

Генштаб: Росіяни розмістили на о. Джарилгач близько 300 військових

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА