Події

20:19 25.05.2023

У Донецькій області зруйновано греблю Карлівського водосховища, влада готується до можливої евакуації населення із зон підтоплення

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У Донецькій області зруйновано греблю Карлівського водосховища, влада готується до можливої евакуації населення із зон підтоплення

Російські війська зруйнували греблю Карлівського водосховища, під загрозою підтоплення опинилися три селища, влада створила штаб із подолання наслідків надзвичайної ситуації, готуються до можливої евакуації населення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Рашисти зруйнували греблю Карлівського водосховища - під загрозою підтоплення опинилися селища Галицинівка, Желанне-1 і Желанне-2", - написав він у телеграм-каналі в четвер увечері.

Як зазначив Кириленко, російська армія "від початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, завдаючи ударів саме по греблі, нехтуючи тим, що від цих дій постраждають насамперед цивільні".

"До такого розвитку подій ми були готові, а тому оперативні та рятувальні служби Донеччини вже почали діяти за чітко визначеним алгоритмом", - повідомив Кириленко, додавши, що громади, які перебувають у зоні ймовірного підтоплення, попереджені. "За необхідності буде розпочато евакуацію цивільного населення", - зазначив він.

"Провели термінове засідання комісії ТБ та НС (техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій - ІФ-У), створили штаб із подолання наслідків цієї надзвичайної ситуації. Про перебіг подій буду повідомляти додатково", - написав Кириленко.

 

 

 

Теги: #підтоплення #водосховище #донецька

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