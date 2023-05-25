США не втратили жодного дня, допомагаючи Україні відбити агресію РФ, - Зеленський студентам Інституту Гопкінса

Щодня українці роблять усе, щоб стати сильнішими, дати більше захисту людям, урятувати більше життів, сказав, виступаючи в четвер через відеозв'язок перед студентами Інституту Гопкінса, президент України Володимир Зеленський.

"США також не втратили жодного дня, допомагаючи Україні відбити російську агресію. Президент Байден, сильна двопартійна коаліція в Конгресі та передусім американський народ, як і попередні покоління, опинилися на висоті становища та ведуть вільний світ до забезпечення свободи в Європі", - зазначив він.

Президент України наголосив, що час студентів перебуває під їхнім контролем, а "час життя наших людей на передовій, час життя всіх українців, змушених пережити цю страшну російську агресію,... на жаль, залежить від багатьох факторів, які не всі їм підвладні".

"Куди прилетить наступна російська ракета або черговий іранський безпілотник-убивця, який Росія так любить запускати по Україні? Чи зможуть наші системи ППО врятувати всі життя, яким загрожує небезпека? Який момент у бою може бути найризикованішим, а який - вирішальним? І як довго триватиме ця війна?" - назвав Зеленський ці чинники.

Ми, українці, сказав він, "віримо, що вільна і безпечна Україна - це останній крок у боротьбі за визволення Європи від зла тиранії – в цій боротьбі, яка привела ваших прадідів до берегів північної Франції близько 80 років тому".

"Я впевнений, що ви - як і ваші предки - продовжите керувати вільним світом, і це століття буде нашим століттям. Століття, в якому панують свобода, інновації та демократичні цінності. Століття, коли тиранії, що пригнічують своїх і прагнуть поневолити сусідів, зникнуть із Землі раз і назавжди. Але всі наші завтра і завтра наших дітей та онуків залежать від кожного нашого сьогоднішнього дня", - заявив Зеленський.