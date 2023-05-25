Події

11:21 25.05.2023

СБУ затримала диверсанта ФСБ, який готував підрив залізничної колії поблизу Авдіївки

2 хв читати
СБУ затримала диверсанта ФСБ, який готував підрив залізничної колії поблизу Авдіївки

Служба безпеки України (СБУ) запобігла ворожій диверсії на залізничному об'єкті поблизу Авдіївки, диверсанта затримано.

"Під час багатоетапної спецоперації затримано агента ФСБ, який готував підрив ділянки залізничної колії на авдіївському напрямку. Таким чином окупанти планували порушити логістику Сил оборони, у тому числі щодо забезпечення українських захисників пальним та боєприпасами", - повідомила спецслужба в четвер.

За інформацією СБУ, російський агент мав забрати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону та замасковано встановити її поблизу лінії руху рухомого складу, проте зловмисника вчасно викрили й затримали.

Як зазначають у СБУ, пособником агресора є працівник залізничної станції з м. Українськ, якого в березні поточного року ФСБ дистанційно залучила до негласної співпраці.

"У поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач заборонених соцмереж, де залишав коментарі на підтримку рашистів. Для вербування через інтернет ФСБ задіяла свою інформаторку з тимчасово захопленої території Донецької області. Нею виявилася медпрацівниця російського окупаційного угруповання "Спарта". Надалі саме вона була "на зв'язку" з фігурантом", - уточнюється в повідомленні.

Як "тестові завдання" зловмисник передавав загарбникам локації Сил оборони на авдіївському напрямку. Ворога також цікавили координати розташування підрозділів ЗСУ на території Покровського району.

Потім російський агент отримав завдання здійснити диверсію на об'єкті залізничного транспорту.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Теги: #сбу #затримання #диверсант

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:03 24.05.2023
СБУ повідомила про підозру гендиректору "Уральських авіаліній", який надав цивільні літаки для перекидання російських військ в Україну

СБУ повідомила про підозру гендиректору "Уральських авіаліній", який надав цивільні літаки для перекидання російських військ в Україну

12:18 24.05.2023
СБУ затримала антиукраїнського блогера - одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі

СБУ затримала антиукраїнського блогера - одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі

14:20 23.05.2023
СБУ повідомила про підозру колишньому соратнику Януковича, який став "сенатором РФ у Запорізькій області"

СБУ повідомила про підозру колишньому соратнику Януковича, який став "сенатором РФ у Запорізькій області"

12:02 23.05.2023
СБУ викрила волинську компанію, яка постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів

СБУ викрила волинську компанію, яка постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів

16:44 19.05.2023
В Україні засуджено до реальних термінів "вагнерівця" і розвідника угруповання "Шторм", які атакували Бахмут

В Україні засуджено до реальних термінів "вагнерівця" і розвідника угруповання "Шторм", які атакували Бахмут

12:33 19.05.2023
СБУ повідомила про підозру російському генералу, який віддав наказ знищити "Мрію"

СБУ повідомила про підозру російському генералу, який віддав наказ знищити "Мрію"

12:11 18.05.2023
У Полтаві затримано лідера фейкового "народовладдя"

У Полтаві затримано лідера фейкового "народовладдя"

18:12 17.05.2023
СБУ встановила командира артполку РФ, який віддав наказ стріляти по житлових кварталах Херсона

СБУ встановила командира артполку РФ, який віддав наказ стріляти по житлових кварталах Херсона

10:40 17.05.2023
СБУ заблокувала онлайн-камери, які зафіксували роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня

СБУ заблокувала онлайн-камери, які зафіксували роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня

10:36 16.05.2023
СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Фуксу

СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Фуксу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ заблокувала вхід 28 кораблям в український порт "Південний", порушуючи зобов'язання "зернової ініціативи" - посол США

Український контрнаступ уже триває кілька днів - Подоляк

У Чернівецькій області через падіння уламків російського БПЛА сталася пожежа, пошкоджено лінії електропередач

На Львівщині ППО збила 10 "Шахедів" із 10

ЗС України ліквідували 36 із 36 запущених "Шахедів"

ОСТАННЄ

РФ заблокувала вхід 28 кораблям в український порт "Південний", порушуючи зобов'язання "зернової ініціативи" - посол США

Знеструмлені понад 100 населених пунктів через негоду і ще 24 внаслідок обстрілів - Міненерго

ГУР МО України про події в Бєлгородській області: Росіяни на території РФ діють самостійно

Українці-біженці за кордоном стикаються з юридичними питаннями працевлаштування, житла, тимчасового захисту та видачі документів - юристи

Стефанчук: У кримінальних провадженнях зафіксовано уже понад 19 тисяч випадків депортації українських дітей до РФ

Військове співробітництво РФ та Ірану триває, зокрема постачання безпілотників - ГУР МО України

Стефанчук: Віримо, що незабаром буде створено "льотну коаліцію"

На Харківщині знайдено схрон із російськими боєприпасами - ДБР

Український контрнаступ уже триває кілька днів - Подоляк

У Чернівецькій області через падіння уламків російського БПЛА сталася пожежа, пошкоджено лінії електропередач

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА