СБУ затримала диверсанта ФСБ, який готував підрив залізничної колії поблизу Авдіївки

Служба безпеки України (СБУ) запобігла ворожій диверсії на залізничному об'єкті поблизу Авдіївки, диверсанта затримано.

"Під час багатоетапної спецоперації затримано агента ФСБ, який готував підрив ділянки залізничної колії на авдіївському напрямку. Таким чином окупанти планували порушити логістику Сил оборони, у тому числі щодо забезпечення українських захисників пальним та боєприпасами", - повідомила спецслужба в четвер.

За інформацією СБУ, російський агент мав забрати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону та замасковано встановити її поблизу лінії руху рухомого складу, проте зловмисника вчасно викрили й затримали.

Як зазначають у СБУ, пособником агресора є працівник залізничної станції з м. Українськ, якого в березні поточного року ФСБ дистанційно залучила до негласної співпраці.

"У поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач заборонених соцмереж, де залишав коментарі на підтримку рашистів. Для вербування через інтернет ФСБ задіяла свою інформаторку з тимчасово захопленої території Донецької області. Нею виявилася медпрацівниця російського окупаційного угруповання "Спарта". Надалі саме вона була "на зв'язку" з фігурантом", - уточнюється в повідомленні.

Як "тестові завдання" зловмисник передавав загарбникам локації Сил оборони на авдіївському напрямку. Ворога також цікавили координати розташування підрозділів ЗСУ на території Покровського району.

Потім російський агент отримав завдання здійснити диверсію на об'єкті залізничного транспорту.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.