Події

09:36 25.05.2023

Південна Корея може розглянути постачання військової допомоги Україні після моніторингу ситуації "на місцях" - радник президента

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Південна Корея може розглянути постачання військової допомоги Україні після моніторингу ситуації "на місцях" - радник президента

Питання надання Сеулом військової допомоги Україні буде розглянуто після вивчення ситуації на місцях, заявив радник з національної безпеки президента Південної Кореї Чо Тхе Йон.

"Досі ми надавали гуманітарну та фінансову допомогу Україні. (...) Ми плануємо розглянути це (можливість надання військової допомоги - ІФ-У) після моніторингу ситуації на місцях і в світлі інших ситуацій", - наводить заяву Чо Тхе Єна агентство "Рьонхап".

Водночас, як зазначає агентство, радник із нацбезпеки дав зрозуміти, що наразі немає планів відправляти боєприпаси в Україну ні безпосередньо, ні через Польщу.

Президент Юн Сок Йоль уперше зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським 21 травня на полях саміту G7 у Хіросімі (Японія) й пообіцяв додаткову допомогу, включно з обладнанням для розмінування та машинами швидкої допомоги.

 

Теги: #україна #південна_корея #військова_допомога

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