Події

08:56 25.05.2023

Ткаченко: Рішення церков про перехід на новоюліанський календар ставлять перед нами виклики щодо зміни державних свят

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Ткаченко: Рішення церков про перехід на новоюліанський календар ставлять перед нами виклики щодо зміни державних свят

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що рішення церков щодо переходу на новоюліанський календар вимагає внесення зміни до законодавства щодо офіційних державних свят.

"Сьогодні мали розмову з колегами депутатами, про те, що рішення наших церков ставить перед нами також виклики щодо зміни офіційних свят", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону.

Міністр зазначив, що найближчим часом буде розроблено відповідні законодавчі пропозиції.

Як повідомлялося, 24 травня Архієрейський собор Православної церкви України (ПЦУ) схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року.

6 лютого Українська греко-католицька церква (УГКЦ) оголосила про перехід на новоюліанський календар із 1 вересня 2023 року.

 

 

Теги: #церква #свята #мінкульт #календар

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