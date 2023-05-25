Події

08:47 25.05.2023

У результаті обстрілу загинув місцевий мешканець Часового Яру, ще шестеро людей поранено

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У результаті обстрілу загинув місцевий мешканець Часового Яру, ще шестеро людей поранено

Внаслідок російського обстрілу Донецької області загинув один мешканець, шестеро дістали поранення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 24 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Часовому Яру. Ще 6 осіб в області дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Голова ОВА наголосив, що наразі складно встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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