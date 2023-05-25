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00:11 25.05.2023

США схвалили продаж ППО NASAMS Україні

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США схвалили продаж ППО NASAMS Україні

США схвалили продаж Україні систем ППО NASAMS та супутнього обладнання на $285 млн, повідомляє Державний департамент США.

"Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу уряду України National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) та супутнього обладнання на суму $285 млн", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

Вказується, що Україна зробила запит на закупівлю NASAMS, яка включає радар AN/MPQ-64F1 Sentinel, центр розподілу вогню (FDC); пускові установки для каністр, GPS-приймачі, завантажувачі кодів, комплекти кабелів та інші елементи матеріально-технічного забезпечення й підтримки програми.

"Україні необхідно терміново підвищити свої можливості щодо захисту від російських ракетних ударів і літаків. Придбання та ефективне розгортання цього потенціалу підвищить здатність України захищати свій народ та охороняти найважливіші об'єкти національної інфраструктури", - наголосили у відомстві.

Повідомляється, що основним підрядником стане компанія Raytheon Missiles and Defense.

NASAMS - пересувний зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями на малих та середніх висотах. Батарея включає станцію радіолокації, буксируемую пускову установку з шістьма контейнерами для ракет AMRAAM з дальністю до 40 км і командним пунктом управління. Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon.

 

Теги: #сша #україна #nasams

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