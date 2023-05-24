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21:10 24.05.2023

Досвідом життя в Україні задоволені 30% українців і лише 15% вважають доходи достатніми - опитування

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Досвідом життя в Україні задоволені 30% українців і лише 15% вважають доходи достатніми - опитування

Надзвичайно добре і просто добре оцінюють свій досвід життя в Україні відповідно 5% і 25% українців, тоді як погано і категорично незадовільно - відповідно 22% і 9%, такими є висновки оновленого опитування "Барометр якості життя", проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) разом із дослідницькою компанією Gradus Research.

"Задоволеність своєю роботою та рівнем доходу - важливий фактор впливу на рівень життя. Загалом, поточним місцем роботи задоволені 34% загальної аудиторії, в той час як певне невдоволення самореалізацією мають 33% аудиторії", - йдеться також у звіті.

Згідно з ним, основними факторами, що утримують українців на поточному місці роботи, є дружня атмосфера в колективі, комфортні та безпечні умови праці, налагоджені стосунки з керівником.

В асоціації зазначили, що від початку повномасштабної війни 23% загальної аудиторії отримали додаткову підтримку.

Серед членів самої асоціації показники помітно кращі: задоволені досвідом життя в Україні 44%, роботою - 69%, а додаткову підтримку отримали 81% респондентів. Найчастіше роботодавці надавали авансові виплати заробітної плати, допомагали з релокацією та компенсацією витрат, забезпечували житлом.

Водночас, як зазначається в результатах, суттєво гіршими є оцінки українцями рівня доходу. Серед загальної аудиторії достатнім його вважають лише 13% і ще 2% - більше достатнього, тоді як недостатнім 53%, а категорично недостатнім - 32%.

Зазначається, що 76% загальної аудиторії отримують менше 20 тис. грн на місяць, зокрема 53% - менше 10 тис. грн.

Серед представників бізнесу ЄБА картина набагато краща: 52% називає свій дохід достатнім, а 10% - більшим за достатній, тоді як 32% зазначили його недостатність і лише 6% - категоричну недостатність. Понад 20 тис. грн на місяць у компаніях ЄБА заробляють 80% респондентів.

Традиційно високі оцінки серед аудиторії асоціації має фактор соціального життя: задоволених своїм дозвіллям 52% проти 18% незадоволених. Тут різниця з картиною серед загальної аудиторії не така велика: задоволені своїм життям поза роботою 47% проти 18% незадоволених.

У ЄБА зазначили, що однією зі складових цього чинника є волонтерство, до якого сьогодні залучена переважна більшість жителів України.

Щодо безпеки, то серед загальної аудиторії її рівнем задоволені 25% проти 47% незадоволених, що краще ніж серед учасників ЄБА - відповідно 16% проти 53%.

"За негативними оцінками очікувано лідирує східний регіон", - уточнюється в результатах опитування.

Сприйняття правового поля, що враховує оцінку дискримінації, рівня демократичних свобод і адміністративних послуг, схоже в обох аудиторій. При цьому частка задоволених респондентів (34% загальної та 33% бізнес-аудиторії) трохи перевищує частку незадоволених (31% загальної та 25% бізнес-аудиторії).

Схожа ситуація з освітою. Думки респондентів розділилися: близько третини позитивно оцінюють освітню систему в Україні - 34% від загальної та 31% бізнес-аудиторії. Інша третина - 30% від загальної та 31% бізнес-аудиторії - вважає якість і доступність освітніх послуг низькими.

Одностайні також оцінки екологічної ситуації в країні. Задоволені станом довкілля лише 15% загальної та 12% бізнес-аудиторії, тоді як більшість - 55% загальної та 53% бізнес-аудиторії - вважають його незадовільним. Найгірші оцінки жителів центру, півночі та столиці.

Оцінки системи охорони здоров'я вищі серед аудиторії ЄБА. Зокрема, 39% респондентів задоволені медичним обслуговуванням, тоді як незадоволених лише 22%. Компанії Асоціації активно користуються програмами медичного страхування, які можуть впливати на їхній досвід.

Водночас серед загальної аудиторії лише 23% задоволені рівнем медицини, тоді як 40% мають негативний досвід.

Барометр щастя в Україні - щорічне опитування, що проводиться ЄБА з 2018 року. У 2022 році опитування не проводили через повномасштабне російське вторгнення в Україну, а цьогоріч його оновили, що не дає можливості коректно порівняти з даними 2021 року.

Загальна аудиторія включала 1091 особу віком 16-60 років, яка проживає в містах із населенням понад 50 тис. (окрім Донецької, Луганської та Херсонської областей); бізнес-аудиторія - 359 співробітників членських компаній ЄБА незалежно від місця перебування.

 

 

Теги: #україна #опитування

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