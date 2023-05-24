Міжнародні донори нададуть Україні додатковий грант EUR17 млн на житлове кредитування для ВПО

Міжнародні донори нададуть Україні у 2023 році додатковий грант у розмірі EUR17 млн на реалізацію житлового кредитування для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зазначається в релізі, віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зустрілася з представниками Держмолодьжитла та Офісу Кредитної установи для відбудови (KfW) в Україні й обговорила з ними програму кредитування житла для ВПО.

"Це одна з найдієвіших програм забезпечення ВПО доступним житлом. Дякую всім причетним, що допомагаєте людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. У свою чергу сприятимемо залученню до грантової програми інших міжнародних донорів. Це стане потужним майданчиком для інтеграції ВПО у нові громади", - наведено в релізі слова Верещук.

Проєкт "Житлові приміщення для ВПО" фінансується коштом EUR25,5 млн гранту уряду Німеччини, наданого в рамках міжурядової угоди через KfW.

З кінця 2021 року понад 650 переселенців отримали кредит (зі ставкою 3% річних) на загальну суму 892,6 млн гривень.

Об'єктами кредитування можуть бути квартира в багатоквартирному житловому будинку або одноквартирний житловий будинок, прийняті в експлуатацію не більше ніж 50 років тому або реконструйовані не пізніше ніж 25 років тому.

Зареєструватися для участі в програмі можна через портал державних послуг "Дія" або в регіональних управліннях Держмолодьжитла.