Україна та Ефіопія домовилися створити міжурядову економічну комісію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Аддис-Абеби провів зустріч із прем'єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом, сторони домовилися про створення міжурядової економічної комісії.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, це перший візит глави відомства до Ефіопії з моменту встановлення дипломатичних відносин.

"Системна співпраця в економічній сфері, зокрема створення міжурядової комісії, сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та пожвавленню контактів бізнесу, дозволить втілити взаємовигідні проєкти в сферах високих технологій, цифровізації державних послуг, фармацевтики тощо", - сказав Кулеба.

Крім того, очільник МЗС України та прем'єр-міністр Ефіопії обговорили Чорноморську зернову ініціативу та гуманітарну програму президента України "Grain From Ukraine", які відіграють важливу роль у гарантуванні продовольчої безпеки в Африці.

"Критично важливо, щоб Чорноморський зерновий коридор і далі продовжував функціонувати. Україна прагне залишатися надійним гарантом продовольчої безпеки у світі", - наголосив міністр.

Він додав, що завдяки частковому розблокуванню експорту українських зернових у 2022 році глобальні ціни на пшеницю знизилися на 5%.

Також Кулеба детально розповів очільнику ефіопського уряду про Формулу миру президента Зеленського та запросив Ефіопію долучитися до її реалізації.

"Відновлення справедливого та довготривалого миру в Україні матиме безпосередній позитивний вплив на зміцнення безпеки в Африці", - сказав він.