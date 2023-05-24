Події

13:42 24.05.2023

Окупанти скоротили кількість носіїв "Калібрів" на чергуванні в Чорному морі до одного

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Окупанти скоротили кількість носіїв "Калібрів" на чергуванні в Чорному морі до одного

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на 12:30 середи перебувають шість кораблів російських окупантів, з яких один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.

Як повідомляється на сторінці Військово-Морських сил Збройних сил України у фейсбуці, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до семи ворожих кораблів, із них один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет.

За добу окупованою Керч-Єнікальською протокою пройшли в бік Азовського моря 36 суден, із них 7 ішли з Босфору, а в бік Чорного моря - 55 суден, із них 8 продовжили рух у напрямку Босфору.

Днем раніше на бойовому чергуванні в Чорному морі було два носії крилатих ракет "Калібр" російських окупантів.

Теги: #чорне_море #калібр

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