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12:54 24.05.2023

Учасники Ставки розглянули питання концепції розвитку української авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків

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Учасники Ставки розглянули питання концепції розвитку української авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, на якому, зокрема, обговорили питання всеохопної концепції розвитку української авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків.

"Чергова Ставка. Про оперативну ситуацію доповіли головком, ГУР МО, командувачі об'єднаних стратегічних угруповань військ "Хортиця" й "Таврія", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу.

Як повідомив президент, від Міноборони "почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва".

Окрім цього, за словами Зеленського, "розпочали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо".

Теги: #ставка #головнокомандувач

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